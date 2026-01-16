Malika : La brigade de recherches démantèle un réseau de proxénétisme

Le Commissariat d’arrondissement de Malika a procédé, dans la nuit du 12 au 13 janvier 2026, au démantèlement d’un réseau de proxénétisme .Selon la police, cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un réseau de prostitution clandestine.

La brigade de recherches, immédiatement mobilisée, a réussi à interpeller deux mises en cause dans un appartement transformé en maison de rendez-vous. C’est dans ce lieu qu’elles recrutaient des jeunes filles pour organiser leurs rencontres avec des clients.

« La perquisition de l’appartement a permis de saisir les éléments suivants : Sept (07) téléphones portables, un carnet sanitaire expiré, un lot de préservatifs, une somme d’argent (produit présumé de l’activité illicite) », explique la police.

Les mises en cause ont été placées en garde à vue et l’enquête se poursuit.