Marqués par la présence de plusieurs responsables politiques de l’APR des régions de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda, ces retrouvailles ont permis aux jeunes du parti présidentiel de ces trois régions de revisiter le bilan du régime du Président Macky sall

dans la Casamance naturelle depuis 10 ans et d’échanger aussi sur les opportunités qu’offre la Casamance naturelle.

Le coordonnateur régional de la jeunesse républicaine de la Casamance naturelle Papis Baldé explique : «en tant que jeunes, c’est nous qui devons prendre en charge la vulgarisation des actions du Chef de l’État Macky sall dans toute la Casamance naturelle en particulier et au Sénégal d’une manière générale. Aujourd’hui, nous avons vu qu’il y a des gens qui font dans la manipulation, qui essayent de détourner les populations et qui disent à ces dernières que le Président Macky sall n’aime pas la Casamance, c’est-à-dire qu’il n’a rien fait dans la Casamance naturelle. Et pourtant, ce sont ces mêmes gens qui utilisent le pont sénégambien, les avions pour aller à Dakar et dans les autres localités du pays.

Ce sont également ces gens qui, avec leurs familles, se font soigner dans les structures sanitaires que le Président Macky sall et son régime ont construit et équipé en Casamance. Ce sont également eux qui utilisent les emplois et les financements que l’État a mis en place dans les régions de Sédhiouu, Ziguinchor et Kolda. le Président Macky Sall a fini de placer la Casamance au cœur de ses préoccupations. De tels investissements et de telles actions sociales, nous les jeunes, nous allons les vulgariser un peu partout dans le pays». Papis Baldé d’ajouter : « au-delà d’investir le Président Macky sall à l’élection présidentielle de 2024, nous allons payer sa caution qui est de 30millions de FCFA et nous lui donnons rendez-vous avant la fin du mois de décembre 2022 pour lui remettre cette somme.

le format est très simple, nous avons décidé, en effet, de mettre en place des cotisations et les jeunes ont commencé déjà à le faire dans toutes les trois régions de la Casamance naturelle. Des cotisations qui sont de 5.000 FCFA/personne et nous pensons rassembler les 6.000 jeunes. la somme de 30 millions de FCFA réunie, nous la remettrons au Chef de l’Etat Macky sall pour régler définitivement sa caution. Et au-delà de la caution et de l’investissement que nous allons faire, nous mettrons aussi à sa disposition plus de 50.000 parrains afin qu’il puisse avoir une assurance ».

Selon lui, «la réélection du Président Macky sall n’est pas négociable pour nous parce qu’il ne peut confisquer notre destin. Il ne peut pas et il ne doit pas mettre le destin de notre pays entre les mains d’une personne qui n’a aucune crédibilité, un violeur qui ne peut même pas gérer sa commune. Le sénégal est un pays qui doit être mis sur les rampes du développement. Il ne doit pas être mis entre les mains de personnes qui passent la nuit dans des salons de massage. Nous disons non à ça et oui à la candidature du Président de la République Macky Sall. Nous y travaillons et nous renverserons la tendance en Casamance», a conclu Papis Baldé