Malika: Trois personnes arrêtées après le démantèlement d’une mafia du sexe

La brigade de recherches du commissariat de Malika a démantelé un réseau de proxénétisme et de prostitution clandestine opérant à grande échelle. L’opération, menée dans la nuit du 8 au 9 janvier, a conduit à l’arrestation de trois personnes. Il s’agit, révèle Libération, du cerveau présumé du réseau, A. Faye (29 ans), ainsi que deux ressortissantes guinéennes, K. Konaté (21 ans) et M. Soumah (20 ans).

L’opération, minutieusement préparée « grâce au renseignement et à l’infiltration », a mis au jour un système de « business » particulièrement bien huilé. Lors de la perquisition effectuée au domicile du principal suspect à Malika Montagne, les limiers ont saisi un arsenal logistique impressionnant : 24 téléphones portables qui servaient exclusivement à coordonner les rendez-vous avec les clients, avance la même source.

Le trio est poursuivi pour proxénétisme, prostitution clandestine et incitation à la débauche.