Assemblée nationale : une convocation surprise du…

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a convoqué ce mercredi une réunion du Bureau et de la Conférence des présidents à la salle Marie Joséphine Diallo. Annoncée de façon inattendue, cette rencontre alimente déjà les spéculations.

« La majorité mijote-t-elle quelque chose ou s’agit-il simplement d’une réunion de routine ? », s’interroge Les Échos, qui donne l’information dans son édition du même jour.

Le journal formule le vœu que les échanges portent sur des questions ayant un impact direct sur le quotidien des Sénégalais, plutôt que sur des calculs politiciens.