Deux pirogues parties de Kayar et Kafountine secourues à Dakhla

Portée disparue depuis plus de 17 jours, la pirogue partie de Kayar a été secourue ce mardi par la Marine marocaine en même temps qu’une autre embarcation qui a pris le départ à Kafountine. Les deux pirogues transportaient 189 personnes dont 21 femmes et deux bébés mais aussi plusieurs mineurs.

« Nous venons d’enregistrer l’arrivée de deux pirogues. L’une provient de Kayar et je pense que c’est celle qu’on recherchait depuis quelques temps. Dans cette pirogue, il y avait 128 personnes dont une quarantaine de mineurs, 21 femmes et 2 bébés âgés 2 et 3 ans. Je pense que cette pirogue a amené le plus grand nombre de femme depuis le début du phénomène. Il faut aussi noter que cela confirme le féminisation de ce fléau. Cette pirogue avait quitté Kayar le 18 octobre selon les passagers. Tous les passagers se portent bien », à informer au téléphone le consul général du Sénégal à Dakhla, Badou Séne dans le journal Libération.

« L’autre pirogue que nous avons accueillie vient de Kafountine, en Casamance, avec 61 personnes. Il faut noter que 4 personnes parmi l’équipage ont été transférées à l’hôpital parce qu’elles ne se sentaient pas bien. Dans cette pirogue il n’y avait pas de femmes mais un plus grand de mineur », a-t-il ajouté.

« Nous sommes vraiment inquiets par rapport à ce qui se passe actuellement. Nous constatons que les femmes sont de plus en plus nombreuses dans les pirogues. Les familles, ont une responsabilité dans ce qui se passe car c’est elles qui financent le trajet », a déploré le consul général du Sénégal à Dakhla.