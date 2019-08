Le collectif « Libérez Guy Marius Sagna » annonce une saisie des juridictions internationales

Le doyen des juges Samba Sall a accordé le 16 août dernier une liberté provisoire à l’activiste Guy Marius Sagna, écroué pour « fausse alerte au terrorisme ». Non satisfait de cette décision du juge, le collectif « Libérez Guy Marius Sagna » a fait face à la presse, ce lundi matin, pour réclamer la libération totale et sans condition de leur camarade. Parce que M. Sagna n’est ni l’auteur du poste sur Facebook qui lui a valu un mandat de dépôt, ni de son contenu. Son seul tort est d’être un membre de Frapp France Dégage.

« La liberté provisoire du Guy Marius Sagna est une première victoire obtenue par notre mobilisation. Mais la liberté provisoire reste une épée Damoclès au dessus de sa tête et celle de tous. Nous avons tous gagné une bataille et nous devons maintenant gagner la guerre : la liberté totale de Guy Marius Sagna et donc le non lieu. C’est à dire l’annulation pure et simple de la procédure », réclame le collectif .



Et pour ce faire, une procédure judiciaire devant les juridictions internationales est annoncée par ses conseillers, renseigne Me Moussa Sarr. « Après le dépôt de la plainte contre la procédure auprès de la Cour Suprême, nous travaillons avec les avocats à la saisine de la Cour de la Justice de la CEDEAO et de la commission des droits de l’homme de l’ONU ».