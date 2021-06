Infrastructures sportives : Macky désavoue le ministre des sports et la fédé donne raison à Sadio

Si le président de la Fédération sénégalaise de football et le ministre des Sports font preuve de mauvaise de foi en affirmant que Sadio Mané ne peut avoir au Sénégal les mêmes conditions qu’il a à Liverpool, le président de la République lui semble avoir entendu la star des Lions de football qui dénonçait la piètre qualité de la pelouse de Lat Dior, seul stade opérationnel dans le pays.

En conseil des ministres, Macky Sall a demandé à Matar Ba le ministre des Sports et celui des Finances Abdoulaye Daouda Diallo “à prendre toutes les mesures adéquates, afin d’accélérer le processus de construction, de réhabilitation et de mise aux normes de l’ensemble des stades nationaux et régionaux”.

Macky Sall demande même à Matar Ba, fortement critiqué ces derniers temps (aucun stade homologué par la Fifa au Sénégal) de lui faire parvenir un rapport global sur la situation des infrastructures sportives. Un document qui doit être déposé sur la table du président au plus tard le 15 juillet 2021. D’ailleurs, le chef de l’Etat annonce une réunion présidentielle sur le Programme national de construction et de réhabilitation d’infrastructures sportives. Dans cette perspective, il “engage (…) le Gouvernement, à assurer l’exécution diligente des projets d’infrastructures (routières, hydrauliques, d’assainissement et d’aménagement paysager), d’accompagnement du Stade du Sénégal, qui sera réceptionné en février 2022”.