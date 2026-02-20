Affaire Pape Cheikh Diallo : Pape Birame Bigué Ndiaye face au juge ce vendredi

Le journaliste de la RTS, Pape Birame Bigué Ndiaye, est toujours en garde à vue à la Brigade de recherches de Keur Massar et doit être présenté ce vendredi au juge d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Il est cité dans une affaire portant sur des accusations d’actes contre nature et de transmission volontaire du VIH/Sida.

Arrêté après la découverte de messages échangés avec Ibrahima Magib Seck, il conteste les faits qui lui sont reprochés, tout en reconnaissant avoir connu ce dernier dans le milieu du football. Selon des sources proches du dossier, son test de dépistage du VIH est revenu négatif.

Dans la même affaire, plusieurs autres personnes, dont l’animateur Pape Cheikh Diallo, le chanteur Djiby Dramé et le banquier Doudou Lamine Dieng, ont été placées sous mandat de dépôt pour diverses infractions, notamment association de malfaiteurs et transmission volontaire du VIH/Sida.