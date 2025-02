Justice: La Lonase condamnée à payer 5 milliards de FCFA

La Loterie nationale sénégalaise (Lonase) a été condamnée à verser 5 milliards de FCFA au Groupement d’intérêt économique (GIE) Parilutte et Parilamb. Cette décision marque la fin d’un contentieux initié en octobre 2023 et qui opposait les deux parties autour du respect des engagements contractuels liés à l’organisation de paris sportifs sur la lutte sénégalaise, indique Libération.

Le 20 janvier 2020, un contrat a été signé entre le GIE et la Lonase, dans l’objectif d’encadrer leur collaboration pour développer les paris sportifs sur la lutte sénégalaise. Cet accord stipulait que le GIE bénéficiait de droits exclusifs et non transférables pour organiser ces paris, sous un modèle de pari mutuel. Un règlement spécifique, adopté le 20 juillet 2019, encadrait cette activité.

De son côté, le GIE devait fournir la documentation technique et assurer l’organisation des événements sportifs en lien avec le projet. Par ailleurs, une lettre du 2 février 2021 avait confirmé l’enregistrement des données du GIE dans les terminaux de jeux de la Lonase.

Selon Libération, la condamnation de la Lonase résulte d’un manquement aux obligations contractuelles, mettant en péril la viabilité du partenariat. Cette décision de justice représente un revers significatif pour la Lonase et pour son directeur général, le Dr Toussaint Manga, qui devra gérer les conséquences financières et institutionnelles de cette affaire.