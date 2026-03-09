Thiès : A. Dramé jugé pour meurtre, le procureur requiert 5 ans de réclusion criminelle

Âgé de 25 ans, le conducteur de moto-jakarta A. Dramé a comparu ce lundi 9 mars devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès pour des faits de meurtre sur D. Ndiaye, survenus en 2022 à Tivaouane.

Selon le dossier, les deux jakartamans s’étaient affrontés à cause d’un téléphone portable endommagé. Le nommé D. Ndiaye s’était rendu au domicile d’A. Dramé pour exiger la réparation de son appareil qu’il estimait avoir été détérioré par ce dernier. Une nouvelle bagarre a alors éclaté, au cours de laquelle le prévenu a porté un coup de couteau mortel à la victime.

À la barre, le prévenu a contesté les accusations, affirmant que l’altercation initiale avait eu lieu à l’arrêt de Jakarta, où il était intervenu pour séparer D. Ndiaye d’une tierce personne. Selon sa version, il avait ensuite quitté les lieux, mais la victime serait venue l’attaquer à son propre domicile.

« Il m’a trouvé chez moi pour me demander de réparer son téléphone endommagé lors de notre première bagarre. Je lui ai dit que je n’y étais pour rien et il m’a attaqué. Nous nous sommes battus et il a brandi un couteau pour me poignarder. J’ai esquivé et le coup a atteint Cheikh Kâ, qui est intervenu pour nous séparer. J’ai saisi son couteau et c’est dans la bagarre qu’il a été touché au ventre. J’ai ensuite pris la fuite par peur », a expliqué A. Dramé, précisant que les deux protagonistes étaient ivres au moment des faits.

La mère du prévenu a également témoigné, affirmant n’avoir jamais rencontré la victime auparavant. Elle a déclaré que D. Ndiaye s’était présenté à son domicile en dissimulant un bâton pour accuser son fils, provoquant ainsi la rixe. Elle a souligné n’avoir à aucun moment vu son fils en possession d’un couteau.

Le procureur de la République a toutefois estimé que le nombre de coups portés par le prévenu démontrait une réelle intention de tuer, rappelant que le premier coup avait même atteint un témoin venu séparer les deux hommes. Malgré le fait que la victime se soit présentée armée d’un bâton, le ministère public a jugé que la violence des coups caractérisait un meurtre. Il a ainsi requis une peine de 5 ans de réclusion criminelle. Le délibéré est fixé au 13 avril 2026.