La ministre Zahra Iyane Thiam veut mettre fin aux injustices sociales

Le Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale, Zahra Iyane Thiam qui défendait vendredi le projet de loi d’orientation N°06/2021 relatif à l’Économie Sociale et Solidaire a soutenu qu’il s’agit de mettre fin aux injustices sociales, mais également de faire de l’équité territoriale une réalité. Elle a déclaré que cette loi permet de définir les mécanismes d’accompagnement. Selon elle, parmi ces mécanismes d’accompagnement, l’innovation majeure est l’encadrement de la Responsabilité Sociétale d’Entreprises (R.S.E).

« Nous assistons aujourd’hui au vote de la loi d’orientation relatif à l’E.S.S, qui était une volonté du président de la République Macky Sall. En ce sens que c’est une loi qui donne tort au marqueur du chef de l’Etat. À savoir une manière de mettre fin aux injustices sociales, mais également de faire de l’équité territoriale une réalité », a déclaré Zahra Iyane Thiam.

Selon Zahra Iyane Thiam, cette loi permet de définir les mécanismes d’accompagnement. « C’est une loi qui vise à accompagner le développement de l’E.S.S. Cette loi a aussi pour axe, la gouvernance du secteur a travers un cadre légale et réglementaire. C’est également une loi qui structure et qui organise le secteur et les organisations de l’E.S.S., et qui définit les mécanismes d’accompagnement », dit-elle.

Pour le ministre, parmi ces mécanismes d’accompagnement, l’innovation majeure est l’encadrement de la R.S.E qui dorénavant dépendra plus des préoccupations des populations à la base.