Joal : 3 trafiquants tombent avec 84 kg de chanvre indien

Les éléments de brigade ont intercepté à Joal, dans la nuit du 22 au 23 juillet, vers les coups de 23 h, une pirogue de fabrication artisanale ayant à bord cinq sacs contenant des sachets de un kilogramme de chanvre indien. D’après la division communication de la gendarmerie nationale, au total, quatre-vingt-quatre (84) kilogrammes et un moteur hors-bord ont été saisis au cours de patrouille maritime mise en place dans les secteurs de Mbodiéne, Pointe Saréne et Joal. Ce, suite à une information faisant état d’un débarquement de chanvre indien

« Les mis en cause, au nombre de trois sont arrêtés puis remis aux autorités judiciaires pour détention et trafic de chanvre indien », informe la gendarmerie qui lance un appel à l’endroit des populations pour « plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité ».