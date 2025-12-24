Après le naufrage meurtrier de Joal, la réaction de Diomaye

Le drame survenu au large de Joal continue de bouleverser le Sénégal. À Ngazobile, le naufrage d’une embarcation transportant des candidats à l’émigration irrégulière a fait, à ce stade, 12 morts et 31 rescapés, selon les premiers bilans communiqués. Une tragédie humaine qui remet brutalement en lumière les risques mortels liés aux départs clandestins.

Face à ce nouveau deuil national, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à réagir. En déplacement en Casamance, où il a partagé un moment de communion avec les Forces armées à Basséré, le chef de l’État a exprimé sa profonde compassion à l’endroit des familles endeuillées.

« Nous partageons leur douleur et leur peine, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver d’éventuels survivants », a déclaré le Président, soulignant la gravité de cette épreuve qui frappe une nouvelle fois des familles sénégalaises.

Dans son message, le chef suprême des armées a également rappelé la portée symbolique de ce drame. « Ces instants, aussi différents soient-ils, rappellent la responsabilité qui est la nôtre de protéger les vies, de sécuriser nos communautés et de renforcer l’espérance sur l’ensemble du territoire », a-t-il indiqué.

Pour Bassirou Diomaye Faye, la solidarité envers les victimes et le soutien constant aux forces chargées de la sécurité du pays procèdent d’un même engagement : « Être aux côtés de celles et ceux qui veillent chaque jour sur la sécurité du pays et demeurer attentif aux épreuves qui frappent notre peuple relèvent d’un même devoir : servir le Sénégal avec humanité et engagement. »