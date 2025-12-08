Joal : le pêcheur tabasse sévèrement sa mère, lui reprochant un manque d’amour depuis…

A. Diop, un pêcheur de Joal, est en prison pour coups et blessures volontaires et violences à ascendant. Il a été placé sous mandat de dépôt pour avoir tabassé sa mère, Y. Sarr.

Les faits se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi dernier au quartier Santhie 3. De retour du Quai de pêche de Joal, A. Diop fait irruption dans la chambre de sa mère. Il la tire par une jambe des bras de Morphée, la traîne jusqu’à la véranda et la roue de coups de poings.

L’Observateur, qui rapporte l’histoire, signale qu’au moment de l’agression la maison était vide des autres membres de la famille, en déplacement. La victime a été secourue par les voisins, alertés par ses cris, renseigne le journal.

Alertée, la gendarmerie procède à l’arrestation du pêcheur. Ce dernier, dans un premier temps, nie les faits avant de passer aux aveux. Et pour sa défense, informe L’Observateur, il invoque un manque d’amour dont sa mère serait coupable depuis la disparition de son père et son remariage. «Tout ce qui compte à ses yeux, ce sont mes demi-frères et demi-sœurs», justifie A. Diop.