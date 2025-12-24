Naufrage au large de Joal : au moins 12 morts parmi des candidats à l’émigration irrégulière

La mer a encore endeuillé les côtes sénégalaises. Dans la nuit du mardi au mercredi 24 décembre 2025, une pirogue transportant près de 200 candidats à l’émigration irrégulière a fait naufrage au large de Joal, plongeant des dizaines de familles dans l’angoisse et le deuil.

Selon un bilan provisoire, au moins 12 personnes ont perdu la vie dans ce drame maritime, tandis que plus de 30 survivants ont été retrouvés à la plage de Ngazobil, dans un état de choc avancé. D’autres passagers demeurent portés disparus, faisant craindre un bilan plus lourd.

La gendarmerie de Joal a été alertée aux environs de 4 heures du matin et des opérations de secours ont été engagées. À ce stade, les circonstances exactes du naufrage restent floues, tout comme l’état de santé précis des rescapés.

Ce nouveau drame relance avec force la question de l’émigration irrégulière et des traversées clandestines, alors que les départs par voie maritime continuent de se multiplier malgré les risques extrêmes encourus.