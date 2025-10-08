Diplomatie parlementaire : le président de l’assemblée nationale reçoit une délégation parlementaire britannique en visite officielle au Sénégal

Le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a reçu, ce mercredi 8 octobre 2025, une importante délégation parlementaire britannique en visite officielle au Sénégal. Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de la diplomatie parlementaire, levier essentiel pour renforcer les relations d’amitié, de coopération et de partenariat économique entre les deux pays.

La délégation britannique s’est réjouie de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé et a exprimé toute sa confiance dans le leadership du Président de l’Assemblée nationale pour consolider et approfondir les liens historiques qui unissent le Sénégal et le Royaume-Uni.

Pour sa part, Monsieur El Malick Ndiaye a réaffirmé l’engagement du Parlement sénégalais à accompagner les efforts de coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’économie, de l’investissement, de l’innovation et de la transition énergétique, afin de bâtir un partenariat mutuellement bénéfique et résolument tourné vers l’avenir.

Il a salué la création du Groupe d’amitié parlementaire Sénégal–Royaume-Uni, appelé à devenir un cadre privilégié de dialogue, d’échanges et de coopération entre les deux institutions législatives. Ce mécanisme permettra de favoriser le partage d’expériences, le renforcement des capacités et la consolidation des bonnes pratiques parlementaires, a-t-il souligné.

Enfin, le Président de l’Assemblée nationale a partagé avec la délégation la vision “Sénégal 2050” portée par Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, Président de la République, en insistant sur le rôle stratégique que le Royaume-Uni pourrait jouer dans la concrétisation de cette ambition nationale, fondée sur la paix, la prospérité partagée et le développement durable.