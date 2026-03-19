Diplomatie : Le Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye attendu en Espagne du 24 au 26 mars

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye va effectuer une visite officielle au Royaume d’Espagne du 24 au 26 mars 2026, à l’invitation du Roi Felipe VI.

L’annonce a été faite par le Chef de l’État lui-même lors de la réunion du Conseil des ministres, tenu hier, mercredi, au Palais de la République. Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et de la coopération entre le Sénégal et l’Espagne.

Au cours de son séjour, plusieurs questions d’intérêt commun devraient être abordées, notamment les partenariats économiques, les échanges commerciaux, ainsi que les enjeux liés à la migration et à la sécurité.