Drame á Suelle-Bignona : Mambourama et Atabou Diédhiou, deux frères décèdent en l’espace de quelques minutes

C’est une triste nouvelle qui vient de s’abattre sur la famille Diédhiou de Suelle, situe dans le département de Bignona ce lundi 6 octobre 2025. Un enseignant en service à Médina Sabakh décède subitement. En apprenant la nouvelle, son grand frère fait un malaise et meurt à son tour.

Les corps des deux victimes ont été transportés à l’hôpital régional de Ziguinchor. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame familial.

L’inhumation des deux frères, Atabou Diédhiou et Mambourama Diédhiou, s’est déroulée dans la matinée du mardi 7 octobre 2025 à 17 heures à Suelle Diakoye.