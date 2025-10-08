Contribution : Message de soutien à notre sœur patriotique Salimata Dieng (Par Amadou Tom Mbodji)

Chère sœur Salimata,

En ces heures où l’injustice se pare de silence et où le courage semble être une faute, nous tenons à te témoigner notre soutien le plus total, notre respect le plus sincère et notre fraternité indéfectible.

Tu as parlé, non pas pour nuire, mais pour alerter. Tu as écrit, non pour diviser, mais pour rappeler. Tu as osé, non par défi, mais par devoir. Ce que tu as exprimé, c’est ce que beaucoup ressentent sans pouvoir ou vouloir le dire. Tu l’as fait avec dignité, vérité, et fidélité aux valeurs qui nous animent depuis le premier jour.

Ton engagement n’est pas récent. Il s’est forgé dans la constance, la loyauté, l’altruisme et l’action. Tu es de celles qui ne demandent pas les projecteurs, mais qui éclairent. De celles qui ne cherchent pas les titres, mais qui incarnent le sens.

Ton limogeage à la présidence de la république n’efface ni ta voix, ni ton combat, ni ton honneur. Il révèle au contraire un malaise plus profond, une fracture entre les idéaux que nous portons et certaines pratiques qui peinent à s’en détacher

Mais qu’ils sachent, que tous les responsables du parti et du gouvernement sachent qu’on peut suspendre une fonction, mais pas une conviction. On peut démettre d’un poste, mais pas faire taire une conscience. On peut écarter une militante, mais pas effacer son combat.

Le patriotisme, ce n’est pas se taire quand l’essentiel vacille. C’est justement parler. C’est rester debout. Et aujourd’hui, tu es debout, et avec toi, nous le sommes aussi.

Nous refusons de croire qu’un parti qui a su mobiliser tant d’espoirs puisse s’éloigner de ceux qui l’ont bâti. Nous refusons d’accepter que la pensée critique devienne un délit, surtout dans un mouvement né de la rupture, de la résistance et de l’exigence.

Salimata, tu restes une figure majeure de cette jeunesse patriotique. Ton acte est un rappel, la fidélité, ce n’est pas l’applaudissement aveugle, c’est l’appel sincère à rester fidèles à nos principes fondateurs.

L’histoire t’écoutera. Le peuple te regardera. Et nous, tes camarades, marcherons à tes côtés.

Avec respect, force et solidarité,

Amadou Tom Mbodji Militant engagé pour la vérité et la justice Pastef – Les Patriotes