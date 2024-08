Societe 402 interpellations hier : La police traque les malfaiteurs pour bien …

Face à la recrudescence des crimes, la police nationale est plus que jamais déterminée à assurer la protection des personnes et de leurs biens. Une vaste opération de sécurisation a été menée la nuit dernière par les limiers, sur l’ensemble du territoire national, à cet effet.

Cette mission de sécurisation de grande envergure, supervisée par la Direction de la sécurité de la police, a permis d’interpeller 402 individus pour diverses infractions, dont 81 pour ivresse publique et manifeste, 10 pour détention et usage de drogue, sept pour coups et blessures volontaires, huit pour vagabondage, etc. Pour diverses infractions routières, les policiers ont mis en fourrière 39 véhicules et immobilisé 91 motos, a appris Seneweb d’une source autorisée.

Dans la nuit du jeudi au vendredi 30 août 2024, les éléments engagés dans cette initiative visant à lutter contre la délinquance et la criminalité sur l’étendue du territoire national, ont mis la main sur du chanvre indien et huit képas de haschisch.