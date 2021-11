Depuis son arrivée en novembre 2020, le Directeur du COUD Monsieur Maguette Séne s’est beaucoup investi dans l’amélioration des conditions de vie des étudiants et du personnel. Pour une meilleure prise en charge de toutes les préoccupations, les étudiants et l’ensemble des acteurs de la communauté universitaire ont été impliqués dans le processus d’élaboration de programmes et d’actions.

« Un voyage à mille lieux commence toujours par un pas, je voudrais, avec vous, commencer le nôtre aujourd’hui même… ».

Chose promise, chose due. Aussitôt installé, le Directeur Maguette Sène a entamé des séries de concertations avec l’ensemble des amicales et associations représentatives des étudiants et des syndicats du personnel. C’est à la suite de ces dernières et avec un sens aigu de l’organisation, que le Directeur Maguette Sène a mis en place un vaste programme de réformes et d’actions, après recueil de toutes les recommandations et suggestions en vue de répondre prioritairement, aux nombreux besoins des étudiants.

C’est ainsi qu’il a procédé, tour à tour à des visites d’inspections de tous les sites du COUD. De l’UCAD jusqu’à l’USSEIN, en passant par l’UAM, le Directeur a pu, de par sa clairvoyance, dérouler un plan ambitieux de gestion participative et inclusive au bonheur des étudiants.

Si nous revenons un peu sur ses actions, d’importantes réalisations ont été effectuées aussi bien sur le volet de l’environnement, de la sécurité, de la restauration, de l’hébergement, de la santé et de l’action social.

Dans le domaine de l’environnement

La réalisation phare du directeur est la mise en place d’un département chargé de l’environnement ; un esprit sain dans un corps sain rime avec un environnement sain. D’importants travaux ont été réalisés dans ce domaine notamment : la plantation d’arbres au niveau de toutes les allées piétonnes ; l’érection de l’allée « la promenade des étudiants » ; la réhabilitation du « jardin des nations » et de l’esplanade du pavillon A;

A travers ce département, Monsieur Maguette Sène a commencé à décliner ses ambitions avec des partenaires. C’est ainsi, qu’il s’est fixé comme objectif la certification ISO 14001 pour une meilleure amélioration du microclimat au sein du campus social.

IMAGE SUR L’ENVIRONNEMENT

RESTAURATION

Dès son arrivée, le Directeur a décliné son envie d’améliorer la qualité de la restauration. Des restaurants ont été réfectionnés et des sites aménagés dans les différents campus sociaux afin d’augmenter la capacité d’accueil et la qualité.

Pour un suivi des mesures, des comités de contrôles des restaurants à tous les niveaux seront instaurés.

La restauration express sera renforcée par la révision du contrat avec le privé en place, et externalisé au niveau des campus pédagogiques.

L’érection d’un complexe culturel qui sera bâti sur un R+1 composé d’une salle de cinéma au rez-de chaussée et d’un cafétaria-restaurant à l’étage, fait partie des projets de Maguette Sène.

IMAGE RESTAURANT

CADRE DE VIE, HYGIENE ET PROPETE

Pour mieux embellir la cité universitaire, le COUD a initié l’aménagement d’espaces verts et de détente. Cœur du campus à côté des pavillons J, K, L et M

La création d’allées piétonnes pour faciliter la mobilité ; la mise en place des mobiliers urbains dans tous les campus (Grande cité, ASJC ESP, FASTEF et ESEA).

Pour permettre aux étudiants d’avoir un cadre de vie convivial, un pavage de 3000m2 et un jet d’eau ont été réalisés.

Allée principale a été pavée, des arbres y sont plantés. Des bancs sont installés et l’éclairage public amélioré.

La dotation en eau potable avec un réseau hydraulique a été renforcée par des bâches à eau.

Au niveau de certains pavillons, il y a un dispositif de quatre (04) citernes d’une capacité de 12 000 litres pour ravitailler les pavillons I, T, U et V qui connaissaient un manque d’eau.

PRISE EN CHARGE MEDICALE ET SOCIALE

Le volet de la santé est marqué par la gestion du covid-19.

Après plus de quatre (04) mois de vacances dues à la pandémie du covid-19, le directeur Maguette Sène, s’est continuellement lancé dans la lutte contre cette maladie pour pouvoir épargner la population estudiantine. A cet effet, des stands ont été mis en place pour une sensibilisation sur les gestes barrières et le port du masque. Il a également initié une campagne « un étudiant, un masque » au niveau du grand campus social de l’UCAD. Aussi, une large distribution de gel hydro-alcoolique a été effectuée au niveau de tous les campus sociaux. Avec l’apparition de cas positifs du côté des étudiants et du personnel, deux (02) pavillons ont été isolés pour leur prise en charge. Même un médecin externe a été recruté pour cet effet.

La finalisation du nouveau district sanitaire, dont les travaux ont été entamés depuis 2016, peut être comptée parmi ses réalisations. En effet, il n’a ménagé aucun effort pour accélérer la livraison de ce bâtiment de niveau 3, qui abritera très prochainement les différentes spécialités dans le domaine de santé (ophtalmologie, gynécologie, médecine générale…) avec le renforcement du personnel technique.

Il a également mis le focus sur la fourniture en médicaments, mais aussi sur les soins des étudiants. C’est ainsi qu’il a procédé au recrutement de médecins et de sages-femmes pour permettre une bonne prise en charge sanitaire des étudiants et du personnel.

Sur le volet social, des nécessiteux sont accompagnés par des dons de tickets, des aides financières et l’accompagnement psychologique. Il accorde une place particulière aux étudiants en situation de handicap dont il a eu à rendre visite dernièrement.

Et au niveau de la prise en charge sanitaire également il a eu à éponger tout ce qu’il y avait comme facture au niveau des hôpitaux pour que le personnel puisse avoir une prise en charge sanitaire digne de ce nom.

IMAGE SUR LE VOLET MEDICAL

VOLET HEBERGEMENT

Pour une bonne gestion des cités universitaires, des réformes ont été instaurés : une plateforme numérique des codifications pour garantir l’équité, la transparence et la justice. Les codifications sont réparties entre deux quotas : un quota pédagogique et un quota social. Le quota pédagogique est limité à 70% sur la base des critères d’excellence et le quota social est limité à 30% pour les étudiants en situation de handicap. Cette plateforme est réalisée par le Département de l’Informatique du COUD.

VOLET SECURITE

Une autre réforme a été également instaurée pour l’accès aux entrées des campus sociaux de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.Le Directeur du COUD a travaillé avec les autorités universitaires pour disposer le fichier numérique des étudiants régulièrement inscrits.

Le système contrôle numérique permet à chaque étudiant de pouvoir être contrôlé et identifié ;

Confection des cartes professionnelles numériques pour permettre aux agents d’être identifiés ;

Confection de cartes pour les visiteurs, les prestataires et les contractuels.

Les bâtons numériques pour le contrôle des armes blanches ;

Confection de macarons pour les véhicules du personnel.

Concernant également les perspectives :

Le directeur n’a pas oublié de mettre l’accent sur la satisfaction du personnel du COUD. Si le personnel du coud n’est pas satisfait les étudiants ne le seront pas parce que ce sont les agents du COUD qui donnent les prestations aux étudiants. C’est ainsi que le Directeur du COUD a mis l’accent sur la rémunération du personnel en demandant à ce que le personnel du COUD soit rémunéré à temps. Il fut des temps, il y avait des retards de salaires. Depuis qu’il est venu, il fait en sort que non seulement pour le personnel permanent que les salaires soient payés dès la fin du mois mais aussi pour le personnel temporaire qu’on ne puisse pas avoir à constater ce que nous constations il y a quelques années ; des retards de paiements qui vont jusqu’à 03 mois ou plus. Il veut que le budget soit bien calibré pour que le personnel temporaire soit payé à temps et dans le cadre également de la gestion du personnel temporaire, il a demandé à ce qu’on identifie les contractuels qui ont duré au COUD avec une commission et qu’elle fasse des propositions pour titulariser ces derniers. Il prévoit également d’améliorer les conditions de transport aussi bien du personnel cadre que des autres qui prennent les cars de transports en commun ; c’est vraiment une ambition qu’il a décliné et il a déjà fini d’instruire ses collaborateurs pour que le parc automobile soit considérablement amélioré. Autant d’efforts qu’il est entré de faire au niveau du personnel du COUD pour que ses derniers puissent donner aux étudiants de meilleures prestations de service possible. C’est la raison pour laquelle, dans sa démarche et ses réalisations, il n’a pas oublié les agents du COUD qui sont ses collaborateurs sur qui il compte réaliser l’ensemble de ses projets. Le COUD a en charge les étudiants de l’Ucad non seulement mais les étudiants de l’Ussein et les étudiants de l’Uam de Diamniadio. Et dans toutes les réalisations, le Directeur prend en compte la responsabilité qui lui incombe d’élargir ses actions au niveau de ses universités qui sont portées par le COUD. C’est ainsi que tout ce qu’il y a comme réalisations au niveau du COUD vous pouvez le constater au niveau des autres universités sans compter le fait qu’au niveau de l’Ucad nous avons 06 campus et sur l’ensemble de nos 06 campus nous avons le même rythme de réalisations : le grand campus de l’Ucad, le campus de la Fastef, de l’Esea, les campus de l’ESP-Ensetp et la cité Aline sitoé Jaata.

Dans le domaine du partenariat aussi, il y a d’importantes réalisations qui méritent d’être soulignées. Le directeur du COUD s’est inspiré de son statut de maire d’une commune où il a eu à faire des réalisations dans le domaine du partenariat pour faire bénéficier au COUD de cette possibilité.

Il a eu à sceller beaucoup de partenariats qui permettent au COUD d’avoir certaine possibilité.

Dans le domaine de l’environnement où nous avons signé un accord avec l’Agence qui s’occupe de la plantation des arbres avec ALI AIDARA.

Il y a aussi le partenariat avec l’UCAD : parce que sans un partenariat solide avec eux nous ne pouvons pas réaliser certaines reformes ; nous gérons des étudiants dont leurs fichier d’identification se trouve au niveau de l’université

La direction a également eu à dépêcher une mission du département médical en France qui est revenue avec beaucoup de moyens dans le domaine de l’équipement sanitaire. La mission a été fructueuse : des lits du matériel médical s réceptionnés récemment

Le partenariat fait partie des volets les plus dynamiques sous le magistère du Directeur Maguette Sène

Nous avons également un partenariat avec la Lonase qui nous accompagne dans le domaine de la fourniture d’équipements de chambre comme des lits en fer et ce partenariat a également été renforcé par le directeur du COUD en rapport avec les autorités de la Lonase ce qui va nous permettre également de bénéficier d’autres lits.

Nous avons également bénéficié de partenariat avec des sportifs comme GORGUI SY DIENG, SADIO MANE qui étaient de passage.

Tous ses partenariats vont être maintenus pour augmenter nos possibilités de réalisations en dehors du budget que l’Etat alloue au COUD.

Dans le domaine sportif le directeur après avoir augmenté considérablement la subvention du Dakar université club (DUC) a pensé devoir faire plus et a fait appel à nos partenaires qui sont dans le domaine de la restauration. Le repreneur du restaurant Argentin a sponsorisé le DUC à hauteur de trente millions.D’autres partenariats sont en discussion avec la cellule de coopération du COUD.