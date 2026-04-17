Justice sénégalaise : Yassine Fall révèle un déficit criant de 783 magistrats

En déplacement au TGI de Pikine-Guédiawaye ce vendredi 17 avril, la garde des Sceaux a dressé un état des lieux alarmant des effectifs judiciaires. Le pays ne dispose que d’un tiers des magistrats nécessaires pour assurer ses missions.

Le constat est sans appel et les chiffres, bruts, traduisent une institution sous haute tension. Pour sa visite de terrain dans la banlieue dakaroise, la ministre de la Justice, Yassine Fall, a choisi la transparence radicale en exposant les carences structurelles qui grippent l’appareil judiciaire sénégalais.

Un personnel en sous-nombre critique

Selon les données révélées par la ministre, le Sénégal compte actuellement 436 magistrats en exercice. Un chiffre dérisoire face à l’objectif de 1 324 magistrats fixé par décret. Ce déficit de 783 postes place le ratio de couverture judiciaire bien en deçà des standards requis pour une population de 18 millions d’habitants, confrontée à une hausse constante de la judiciarisation des conflits.

Le secteur des greffes n’est pas épargné par cette hémorragie : seuls 552 greffiers sont aujourd’hui en poste, contre un besoin théorique de 2 648 agents.

« L’engagement ne suffit plus »

Si la garde des Sceaux a rendu hommage à la résilience des personnels, elle a toutefois martelé que le volontarisme ne pouvait plus masquer le manque de moyens. « L’engagement des personnels judiciaires, bien que remarquable, ne peut constituer l’unique réponse à cette carence », a-t-elle affirmé, pointant du doigt l’urgence d’un rééquilibrage pour éviter la saturation du système.

Une gouvernance de proximité

Cette sortie s’inscrit dans une volonté de rompre avec la gestion de cabinet pour privilégier la réalité des juridictions. Yassine Fall a plaidé pour une « responsabilité collective » et une évaluation permanente du service public de la justice.

L’objectif affiché par la Chancellerie est clair : restaurer la confiance du justiciable à travers une justice plus « performante, accessible et humaine », tout en garantissant les piliers de l’État de droit que sont l’indépendance de la magistrature et l’efficacité des procédures.