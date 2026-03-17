UCAD : pris en train de caresser le sexe et les fesses de son camarade endormi, un étudiant saute du 2e étage

Le commissariat du Point-E a ouvert une enquête à la suite de la plainte de l’étudiant Y.S. (20 ans), qui affirme avoir été victime d’attouchements sexuels de la part d’un de ses camarades au sein du campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Libération, qui donne l’information, rapporte que le plaignant, contraint de dormir dans les couloirs du pavillon J faute de place, aurait d’abord vécu un incident suspect le 15 mars. À son réveil, il aurait découvert des traces de sperme à l’arrière de son pantalon. Convaincu qu’il a reçu une visite nocturne durant son sommeil, il a décidé de tendre un piège au potentiel contrevenant la nuit suivante en feignant de dormir.

Vers une heure du matin, poursuit la même source, un individu identifié comme S.D. se serait approché de lui, prétextant vouloir partager sa couche car sa propre chambre était pleine. Il accepte. Plus tard dans la nuit, alors que le suspect aurait commencé à lui caresser les fesses et les parties intimes, Y.S. l’aurait brusquement saisi par la main, le prenant en flagrant délit.

Pris de panique, S.D. aurait pris la fuite avant de s’enfermer dans une chambre, puis de tenter de s’échapper par la fenêtre. En sautant du deuxième étage du pavillon pour échapper à son poursuivant, il aurait fait une chute violente et se serait grièvement blessé. Secouru par les agents de sécurité du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), il a été évacué d’urgence à l’Hôpital Principal, tandis que le plaignant a officialisé sa plainte, conclut le quotidien d’information.