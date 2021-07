Bac technique : Un taux de réussite de 85,09% au lycée technique El Hadji Abdoulaye Niass

Cent soixante dix-sept des 208 candidats du lycée technique et commercial El Hadji Abdoulaye Niass de Kaolack (centre) ont été déclarés admis au baccalauréat 2021 au terme des épreuves dans les séries G et sciences et technologie de l’économie et de la gestion (STEG), a indiqué samedi le proviseur dudit lycée, Alassane Djigo.