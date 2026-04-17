Un Magyar pour sauver les Magyars !!! (Par Jean Claude Logé)

Cela ne s’invente pas, il fallait un Peter Magyar pour sauver les Magyars de l’abominable dictature… ‘Orban le Sanglant’… une dictature qu’ils subissaient pourtant volontiers depuis seize ans…

Avocat quadragénaire, héritier d’une famille riche, fort proche du pouvoir, Peter Magyar fut autrefois un solide soutien de Vikto r Orban d ont il avait épousé la Ministre de la Justice, Judit Varga, avant d’en divorcer très médiatiquement en 2023.

Peter Magyar n’est donc rien d’autre qu’un transfuge opportuniste, chouchou européen du couple ‘Micron-Ursula’, un opposant devenu utile pour éliminer un Viktor Orban qui osait encore défendre quelques évidences nationalistes… Un Souverainisme Magyar… Une Russie Eternelle… Un parapluie MAGA à la Trump.

C’en était trop pour Bruxelles qui voulait un accord des Hongrois pour payer nonante milliards d’euros à nos ‘très chers’ amis Ukrainiens … Il était plus que temps d’évincer ce Viktor Orban lors d’élections législatives bienvenues, élections très démocratiques dans la mesure où elles produisent le résultat exigé.

Osons imaginer que le scrutin eut été favorable au ‘Dictateur’, il fallait rejouer le fort mauvais scénario Roumain pour exclure ce Viktor Orban comme ce Georgescu exclu d’une présidentielle en Roumanie.

Le narratif officiel était déjà prêt mais, bardaf l’embardée, voilà que le dictateur Orban préfère reconnaître immédiatement sa défaite avec une élégance démocratique qui n’a jamais été celle de ‘Micron-Ursula & Co’.

Les félicitations européennes pleuvent sur Peter Magyar dont la grande qualité sera surtout de servir aveuglément la meilleure goulash de Budapest aux Européistes cornaqués par le couple impérial… Même Charles Michel, à qui on ne demandait rien, a voulu célébrer la puissance de notre Grande Europe Visionnaire.

Pour Ursula… ‘Le cœur de l’Europe recommence à battre à Budapest’… Micron, lui, s’est rué sur son téléphone pour célébrer… ‘Une Europe plus Souveraine’… Ouille !… Les vainqueurs boivent donc du petit lait, leurs affidés étalent une jubilation malsaine qui n’éveille que de sombres pensées dans le cerveau fatigué d’un vieux Souverainiste.

Les Magyars avaient le choix entre… ‘la guerre et le déshonneur’… Dimanche dernier, ils ont choisi le déshonneur, ils auront demain la guerre !!! C’est un vieil alcoolique anglais qui le prédisait autrefois.

Le Tsar de la Grande Russie Eternelle n’apprécie évidemment pas cette élection qui rapproche encore la menace OTAN à ses frontières… Il en avait parlé à Donald qui avait envoyé JD Vance à Budapest pour soutenir Orban… Pas certain que ce fut sa meilleure idée !!! Pourquoi vouloir expliquer à de jeunes barbares hongrois que le danger est réel quand on a pour voisin ‘ The Russian Bear’.

Ils auront tous stupidement négligé les jeunes Magyars, ceux qui n’ont jamais connu les souffrances d’un pays martyr, constamment occupé… Les jeunes crétins n’ont tenu aucun compte de l’avertissement clair de la Maison Blanche… Ils ont préféré s’aplatir devant une Europe qui veut financer sa guerre suicidaire en Ukraine.

La Hongrie perd son soutien USA pour se retrouver, bien seule, face à son puissant voisin russe… Bonne chance à la Hongrie Européenne quand le Tsar décidera d’agir au moment qui lui conviendra le mieux.

Bienvenue au Paradis Artificiel de Peter Magyar, politicien opportuniste, plus pur que pur, prêt à raconter les balivernes de tout bon avocat raté recyclé en politicien, tout européiste convaincu, tout fin connaisseur du bidule de Bruxelles où Magyar a longtemps travaillé.

Au moins, ce Peter Magyar ne s’opposera plus à l’Impératrice Ursula, encore moins au petit Micron qui voyage sans arrêt pour préparer la suite de sa carrière fulgurante.

Micron a oublié la France comme les Français mais pas son destin planétaire dans une Europe militarisée qu’il rêve à sa botte… En France, dans l’indifférence coupable, Micron nomme à tout-va ses lieutenants à tous les postes de responsabilité, les vrais leviers du pouvoir dans un ‘Etat Profond’ au service de ses prochaines ambitions.

Dans l’ombre, les hauts décideurs commencent à s’agiter pour éviter la catastrophe du ‘Rassemblement National’ ou de ‘La France Insoumise’… Jacques Attali comme Alain Minc reprendraient bien du service mais ils n’ont plus l’enthousiasme de la jeunesse.

Chacun son tour, maugréent les anciens visiteurs du soir à l’Elysée en observant les… Arnault – Pigasse – Niel – Pinault – Bolloré – Bloch Dassault – Meyers Bettencourt – Rothschild – Kretinsky – Peugeot – & Cie, mais sans Patrick Drahi réfugié à Tel Aviv… On se réunit à la nuit tombée dans un modeste Kebab de Levallois-Perret… L’heure est évidemment grave pour les milliardaires français !!!

En fait, personne n’accorde une confiance aveugle à un champion comme Edouard Philippe… Ils le connaissent suffisamment que pour ne pas le considérer sérieusement comme un solide rempart aux extrémismes… Il n’est pas brillant, il n’est pas éloquent, il n’est pas charismatique, il n’est même pas juif !!!

Pour imposer Edouard Philippe, le pantouflard du Havre, à l’Elysée, il faudra des narratifs percutants, des médias encore plus serviles si c’était possible, des réseaux sociaux fort astucieusement pilotés… Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage !!!

Le Havrais vient déjà de saboter la droite de Rachida Dati à Paris, vous pouvez compter sur lui pour saboter la France, du moins ce qu’il en restera après le passage remarquable du chéri de la Haute Finance, le Génie du Touquet.

Un ami Sénégalais a rebaptisé Grincheux comme étant un ‘Baobab’… Rien que pour emmerder mes proches, je voudrais une telle longévité, mais je n’y crois pas sérieusement.

C’est bien triste car l’avenir, même s’il s’annonce évidemment sombre, sera pourtant riche en tant d’actualités savoureuses, de quoi remuer mes derniers neurones fatigués en dégustant la savoureuse goulash de Peter Magyar, le sauveur des Magyars !!!

Bon week-end à vous tous,

Grincheux