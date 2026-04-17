La maison d’arrêt et de correction de Mbacké a été le théâtre d’une scène spectaculaire. Un détenu a profité, ce vendredi matin, des travaux de nettoyage des bureaux situés en terrasse pour s’évader.

Le prisonnier Sakhir Diop est passé par le balcon pour sauter en dehors de la MAC. Poursuivi par un surveillant de prison, le fugitif a été interpellé dans un domicile où il s’était réfugié, après une longue course-poursuite, selon des sources de Seneweb.

Le mis en cause sera remis à la disposition du commissariat urbain de Mbacké pour l’ouverture d’une nouvelle procédure judiciaire.

D’après des témoignages recueillis par Seneweb, Sakhir Diop aurait été condamné à un an de prison pour des faits d’abus de confiance. Il avait déjà purgé neuf mois de sa peine, mais le récidiviste a préféré s’évader à trois mois de sa libération.