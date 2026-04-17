Arabie saoudite : Hervé Renard limogé à deux mois du Mondial

Coup de théâtre pour l’avenir d’Hervé Renard. Alors qu’il semblait parti pour poursuivre son mandat à la tête de la sélection d’Arabie saoudite, le technicien français de 57 ans a finalement été démis de ses fonctions ce vendredi, à moins de deux mois de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet).

D’après les informations de RMC Sport, le sélectionneur a été licencié avec effet immédiat par le président de la Fédération saoudienne de football. Il ne dirigera donc pas l’équipe lors du Mondial-2026.

La fédération doit désormais s’activer en urgence pour lui trouver un successeur afin de préparer au mieux la compétition.