Escroquerie et charlatanisme : un mendiant risque six mois de prison ferme

Le mendiant Fodé a comparu ce vendredi devant le tribunal des flagrants délits de Thiès. Il est poursuivi pour escroquerie et charlatanisme, après avoir soutiré, d’après l’accusation, la somme de 5 millions de francs CFA à une femme en se faisant passer pour un guérisseur.

À la barre, le prévenu a reconnu avoir proposé des soins mystiques à la plaignante, tout en contestant le montant avancé. « Elle m’a dit qu’elle souffrait. Je lui ai répondu que je pouvais la soigner par la grâce de Dieu. Je fais des soins à base du Coran », a-t-il déclaré. Fodé affirme n’avoir reçu que deux versements, respectivement de 14 000 et 15 000 F CFA, destinés, selon lui, à l’achat d’objets utilisés dans ses pratiques.

De son côté, la victime a livré une version bien différente des faits. Elle explique avoir rencontré le prévenu alors qu’il mendiait, avant de lui confier ses problèmes de santé. Séduite par ses promesses de guérison, elle dit s’être rendue chez lui pour des séances de soins.

« Il m’a remis une balle de tennis, une pompe, une calebasse et des amulettes, en disant que cela allait me protéger et améliorer ma situation », a-t-elle relaté. La plaignante affirme avoir progressivement perdu sa lucidité et avoir remis, sur une période d’un an, la somme totale de 5 millions de F CFA, provenant notamment d’une tontine qu’elle gérait.

Ce n’est qu’après avoir repris ses esprits qu’elle a tenté de tendre un piège au prévenu, en le contactant sous prétexte de nouveaux soins. L’homme, qui prétendait se trouver en Casamance, a finalement été interpellé à Pout.

À l’issue des débats, le procureur de la République a estimé que les faits d’escroquerie et de charlatanisme étaient constitués. Il a requis une peine de six mois de prison ferme à l’encontre du prévenu.

La défense a soutenu que son client n’est pas un charlatan et qu’il n’est jamais allé vers la victime pour lui proposer des soins mystiques. L’avocate a estimé qu’il n’y avait aucun élément objectif dans ce dossier et que la somme annoncée par la plaignante n’a pas été reçue par le prévenu. Elle a ainsi plaidé l’acquittement.