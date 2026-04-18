« La LONASE est l’entreprise des femmes », affirme le Dr Toussaint Manga

Sous l’impulsion de son Amicale des femmes, la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a célébré, ce 17 avril 2026, la Journée internationale des droits des femmes. Entre bilan social flatteur et perspectives de promotion, le Directeur général a placé l’expertise féminine au cœur de la performance de l’institution.

Le siège de la LONASE a troqué ses habituels tableaux de bord pour les couleurs de l’Amicale des femmes ce vendredi. Le thème choisi, « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles en entreprise », a servi de fil conducteur à une cérémonie où la reconnaissance du mérite s’est conjuguée aux engagements d’avenir.

Le « pilier » de la croissance

Pour le Directeur général, le Dr Toussaint Manga, le constat est mathématique : l’engagement des femmes est le moteur des résultats de la boîte. Majoritaires dans le personnel administratif et au cœur du réseau de vente, elles sont les véritables visages de l’institution. « Les résultats passés, présents et futurs reposent sur leur engagement », a martelé le DG, promettant de renforcer leur ascension vers les postes de haute responsabilité sur la seule base du professionnalisme et du savoir-faire.

Pluie d’acquis sociaux et régularisations

La présidente de l’Amicale, Seynabou Cissé, a profité de cette tribune pour dresser une liste de « victoires » concrètes enregistrées sous l’actuelle direction. Le bilan est éloquent :

86 prestataires régularisés , mettant fin à des années de précarité.

, mettant fin à des années de précarité. Hausse des quotas de pèlerinage , avec l’ouverture de nouvelles destinations spirituelles comme Rome.

, avec l’ouverture de nouvelles destinations spirituelles comme Rome. Revalorisation des appuis sociaux et des subventions internes.

Au-delà des chiffres, Mme Cissé a salué un « climat social apaisé », fruit d’un dialogue permanent avec les syndicats et d’une disponibilité inédite des autorités de l’entreprise.

Le devoir de mémoire

Le moment le plus émouvant de la journée a sans doute été l’hommage rendu aux anciennes travailleuses. En honorant ces pionnières, le Dr Toussaint Manga a rappelé que la réussite actuelle de la LONASE s’est bâtie sur des décennies de dévouement féminin.

En clôturant cette journée, le message était clair : à la LONASE, l’égalité n’est plus un slogan, mais un levier de productivité assumé.