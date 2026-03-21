Korité UCAD – Des journalistes interdits d’accès à cause de…

Des journalistes ont été empêchés, ce vendredi 20 mars 2026, d’accéder à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour couvrir la prière de l’Aïd el-Fitr effectuée chaque année par la communauté Ibadou Rahmane, à la grande mosquée du campus.

Selon les informations recueillies, les professionnels des médias n’ont pas été autorisés à entrer sur les lieux, limitant ainsi la couverture médiatique de cet événement religieux marquant la fin du mois de Ramadan.

En l’absence de journalistes sur place, les rares images de la prière ont été diffusées sur les réseaux sociaux par des fidèles présents, permettant néanmoins d’avoir un aperçu du déroulement de la cérémonie.

Pour l’heure, aucune explication officielle n’a été communiquée sur les raisons de cette interdiction.