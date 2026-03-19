UCAD / Étudiante présumée violée: de nouveaux rebondissements sur l’enquête

Une affaire sensible secoue l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) après la diffusion massive sur les réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle une étudiante affirme être victime de viols. Face à l’ampleur de la polémique, la Police nationale du Sénégal a immédiatement ouvert une enquête.

Les investigations menées par le commissariat d’arrondissement du Point-E, dirigé par le commissaire El Hadji Aly Sow, ont permis d’identifier la jeune femme, O. Dia, 23 ans, étudiante en deuxième année à la Faculté des Sciences. Originaire de Ndioum, elle résidait au Pavillon Q du campus universitaire.

Avec l’appui des agents du COUD, elle a été conduite au commissariat, où plusieurs proches, dont son père et le directeur général du COUD, se sont présentés. Lors de son audition, l’étudiante aurait livré des propos jugés incohérents, adoptant par moments un comportement agressif, selon des informations rapportées par Seneweb.

Entendu par les enquêteurs, son père a évoqué un état de santé fragile, affirmant que sa fille souffrirait de troubles dépressifs et aurait récemment séjourné à l’hôpital. « Tout ce qu’elle dit relève de l’imagination et de délires », a-t-il déclaré.

Sur réquisition des autorités, O. Dia a été transférée à l’hôpital Fannpour une double évaluation psychiatrique et gynécologique. Depuis le 17 mars 2026, elle y est internée et ferait l’objet d’un suivi médical, son état étant décrit comme agité.