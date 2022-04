Liverpool – Sadio Mané explique pourquoi il ne célébre plus ses buts « Comme je le dis toujours, gagner est plus important »

Face à Benfica mardi passé, Sadio Mané a inscrit le 2e but de Liverpool à la 34e minute. Comme d’habitude, le Lion n’a pas célébré sa belle réalisation. A la fin du match, il s’est expliqué et a donné son point de vue sur les changements de Klopp dans le match.

« Comme je le dis toujours, gagner est plus important. Je suis heureux de marquer le but mais plus heureux que l’équipe ait marqué trois buts et que nous soyons prêts pour le prochain match »a-t-il déclaré à BT Sport. Sadio Mané répondait ainsi à la question de savoir pourquoi il ne célèbre plus ses buts à Liverpool.

Pour le compte de la 31e journée de la Premier League, Liverpool jouera dimanche face à Manchester City. La position de Mané dans le jeu de Liverpool a beaucoup changé avec la titularisation de Luis Diaz sur le flanc gauche. Interrogé sur les changements que Klopp apportera à l’Etihad, Sadio Mané: « Vous devrez demander au patron! Nous sommes Liverpool, nous avons une équipe profonde. Parfois, nous apportons des changements au profit de toute l’équipe. Ouais, mais c’est un bon début. Nous ne pouvons pas nous attendre à mieux que ça. Maintenant, nous nous préparons pour le prochain match. »