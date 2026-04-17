« Le Rêve américain » à Dakar : Une leçon de persévérance signée Bouna Ndiaye

L’avant-première du film réalisé par Anthony Marciano s’est tenue ce 16 avril au cinéma Pathé de Dakar. Entre émotion et message d’espoir, l’histoire vraie de l’agent NBA Bouna Ndiaye a conquis un public sénégalais venu célébrer une réussite partie de rien.

Le tapis rouge du Pathé Dakar a vibré, ce jeudi, au rythme du cinéma et du basket-ball. Le film « Le Rêve américain », réalisé par Anthony Marciano, y a été présenté en avant-première devant un parterre d’invités prestigieux, dont l’ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, et l’acteur principal Jean-Pascal Zadi.

Vingt ans de lutte résumés à l’écran

Plus qu’une simple fiction, le long-métrage retrace le parcours authentique de Bouna Ndiaye (interprété par Jean-Pascal Zadi) et de son associé Jérémy Medjana (incarné par Raphaël Quenard). De leurs débuts précaires — Jérémy travaillait alors dans un vidéoclub à Amiens — jusqu’aux sommets de la NBA, le film dépeint deux décennies de complicité et de résilience.

« À chaque chute, on se relevait ensemble », a confié Bouna Ndiaye, visiblement ému lors de la projection. Pour son partenaire Jérémy Medjana, le pari du réalisateur est réussi : synthétiser vingt ans de sacrifices pour en faire un moteur d’inspiration pour les générations futures.

« Impacté chez moi » : Le devoir de transmission

Pour Bouna Ndiaye, d’origine sénégalaise, projeter ce film à Dakar était une évidence, presque une mission. « Si je n’impacte pas chez moi, j’ai tout raté », a-t-il lancé avec force. Face à une jeunesse dakaroise en quête de repères, l’agent influent a martelé un plaidoyer pour la discipline et la patience, exhortant les jeunes à « rêver grand ».

Un message reçu cinq sur cinq par l’assistance. Fatou Fall, spectatrice présente dans la salle, témoigne : « Ce film nous redonne espoir ». Elle en a profité pour interpeller les autorités sur la nécessité d’accompagner les jeunes talents afin de freiner les drames de l’émigration irrégulière.

Le sport et le cinéma comme ponts diplomatiques

Présente pour soutenir cette coproduction, l’ambassadrice Christine Fages a souligné que cette œuvre « rend le possible tangible ». À l’approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, cette projection renforce les liens culturels et sportifs entre la France et le Sénégal, tout en mettant en lumière le rayonnement du cinéma français à l’international.

Le film, dont la scène de négociation finale a tenu la salle en haleine, s’impose déjà comme une œuvre majeure sur le dépassement de soi, rappelant que derrière chaque contrat millionnaire de la NBA se cache souvent une histoire de loyauté et de foi inébranlable.