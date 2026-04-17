Affaire Farba Ngom: le porte-parole de l’APR, Alioune Badara Coulibaly dénonce une « dérive autoritaire »

La décision est tombée, ce vendredi 17 avril 2026. La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a prononcé la nullité totale de la procédure visant Farba Ngom. Dans un texte aux accents de réquisitoire, le porte-parole de l’Alliance pour la République (APR), Alioune Badara Coulibaly, salue une victoire judiciaire tout en pointant du doigt les failles d’un système qu’il juge instrumentalisé.

L’argumentaire de l’accusation s’est « écroulé comme un château de cartes ». Pour le parti de l’ancien président de la République, l’invalidation des procès-verbaux de l’enquête préliminaire et des réquisitoires du procureur par les juges d’appel marque la fin d’un calvaire judiciaire pour le député-maire des Agnam, incarcéré depuis février 2025.

Au-delà du cas de Farba Ngom, le porte-parole de l’APR dresse un constat amer sur l’État de droit au Sénégal. Il évoque une « dérive autoritaire de l’élite judiciaire » qui, selon lui, administre parfois une justice qui fait débat, « au grand dam de notre démocratie ».

Alioune Badara Coulibaly établit un parallèle avec la situation de Pape Malick Ndour. Le Coordonnateur des Cadres Républicains est actuellement sous bracelet électronique et assigné à résidence, une mesure que le porte-parole juge inhabituelle pour les chefs d’accusation concernés, y voyant une forme d’intimidation politique.

Pour l’APR, ces dossiers ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Le parti appelle à une refonte profonde pour garantir une véritable séparation des pouvoirs, rappelant que « les pétitions de principe et les proclamations de foi ne suffisent pas à elles seules à garantir cette indépendance », note-t-il.

Le porte-parole suggère plusieurs leviers pour restaurer la crédibilité de l’institution : « L’autonomie financière : mettre fin à la pénurie de moyens matériels (ordinateurs, papier, frais de fonctionnement) qui fragilise les tribunaux. La méritocratie : Fonder la nomination des juges exclusivement sur « la compétence, la réputation, l’impartialité et l’efficacité et la volonté politique : Assumer les coûts de fonctionnement d’une justice libre, car ils ne sont pas au-dessus de la capacité de l’État ».

En conclusion, si la libération imminente de Farba Ngom est célébrée comme un succès majeur pour ses avocats, l’APR prévient que le justiciable gardera longtemps les « stigmates » d’une procédure jugée abusive. Pour la formation politique, le chemin vers une justice agissant réellement comme un « contrepoids » institutionnel reste encore long.