Aly Ngouille Ndiaye : « 49% des homosexuels à Dakar seraient porteurs du VIH »

Lors de son passage ce mercredi sur le plateau de la Matinale de la TFM, l’ancien ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, s’appuyant sur un rapport de la CNLS, a affirmé que près de la moitié des homosexuels vivant à Dakar (49%) seraient porteurs du VIH/Sida.

Concernant la criminalisation de l’homosexualité, il propose des sanctions pénales très lourdes à la place de la criminalisation.