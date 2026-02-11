Urgent – Drame à la RFM : Le journaliste Georges Déthié Diop décède après le journal de 7h

Selon les informations recueillies, il a assuré la présentation du journal de 7 heures avant de coanimer, à 7h40, l’émission RFM Matin aux côtés de Babacar Fall. C’est peu après cette tranche matinale qu’il aurait été victime d’un malaise.

Rapidement pris en charge et évacué vers une structure hospitalière, Georges Déthié Diop n’a malheureusement pas survécu.

Sa disparition soudaine suscite une vive émotion dans le paysage médiatique sénégalais, où il était apprécié pour son professionnalisme et sa voix familière des auditeurs. Les hommages se multiplient depuis l’annonce de son décès.

Sur la RFM actuellement, les témoignages fusent de partout et le message reste le même au sujet de Georges Déthié Diop, décrit comme un journaliste hors pair au comportement exemplaire.

Kewoulo présente au Groupe Futurs Médias et à l’ensemble du monde des médias sénégalais ses condoléances attristées.