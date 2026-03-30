Le règlement définitif du dossier impliquant le chroniqueur Kader Dia de la SEN TV, les journalistes Ousmane Kadior Cissé, Pape Tall et l’animateur Ass Dionne a connu une nouvelle évolution. Présentés ce matin au procureur de la République, ils ont été ensuite déférés, dans la journée, devant le juge d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye, qui les a aussitôt placés sous mandat de dépôt.

Les présumés homosexuels arrêtés récemment par le commandant Abdoul Aziz Gningue, de la brigade de Recherches de Keur Massar, ont rejoint la prison centrale de Dakar. Depuis 20 heures ce soir, ils ont entendu les lourds portails de la maison d’arrêt de Rebeuss se refermer derrière eux.

Arrêtés en exécution d’une délégation judiciaire délivrée par le juge d’instruction du premier cabinet de Pikine-Guédiawaye, Kader Dia (SEN TV), Ousmane Kadior Cissé (7TV), Pape Tall (Kéwoulo), ainsi que le chantre mouride Ass Dionne, plus connu sous le nom de Ass Xassida, ont désormais rejoint la première cohorte de personnes interpellées dans le cadre de ce dossier tentaculaire, dit « affaire Pape Cheikh Diallo », du nom de l’animateur de la TFM.

Si les premières arrestations ont conduit les Sénégalais à découvrir les penchants sexuels de certaines personnes adulées par la société, la seconde vague d’interpellations, menée par les gendarmes de Keur Massar, a laissé l’opinion sans voix. Figure emblématique du paysage médiatique, le profil de Kader Dia a particulièrement choqué. Loin des stéréotypes habituellement associés à l’homosexualité, le chroniqueur de la SEN TV renvoie l’image d’une forte masculinité. C’est justement ce contraste qui suscite l’incompréhension.

Selon les premières informations recueillies par Kéwoulo, Kader Dia serait impliqué dans des pratiques assimilées à du proxénétisme, se présentant comme un individu prêt à satisfaire les demandes sexuelles de clients fortunés.

À l’opposé, Pape Tall apparaît dans cette affaire comme une possible victime d’abus. Âgé de moins de 26 ans, il est le plus jeune des personnes récemment déférées. Si les éléments techniques exploités par la gendarmerie attestent de ses contacts avec Ousmane Kadior Cissé, les investigations indiquent qu’il ne connaissait pas les autres coïnculpés.

Par ailleurs, selon des sources proches du dossier, les résultats de son examen médical ont confirmé qu’il n’est pas séropositif. Toutefois, en attendant de situer précisément les responsabilités de chacun, le juge d’instruction a décerné un mandat de dépôt à l’ensemble des mis en cause.