Succession à l’ONU : « Macky Sall peut gagner », selon Cheikh Bara Ndiaye

La Maison des Nations unies à Diamniadio, inaugurée en novembre 2023 par l’ancien président Macky Sall, suscite une vive polémique en raison de son coût estimé entre 175 et 200 milliards de FCFA. Financée par le Sénégal dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP), cette infrastructure ultra-moderne de 13 hectares, initialement destinée à accueillir 34 agences onusiennes, est restée longtemps inoccupée, alimentant les critiques sur un investissement jugé excessif et à caractère prestigieux. Le député Cheikh Bara Ndiaye avance une lecture politique de ce projet.

Selon lui, la construction de cet édifice s’inscrirait dans une stratégie visant à obtenir le soutien d’organisations internationales et de dirigeants influents en faveur d’une éventuelle candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU.

« Ceux qui pensent que Macky Sall ne peut pas remporter l’élection au poste de secrétaire général de l’ONU doivent faire attention. Il peut gagner cette compétition et remplacer António Guterres. Il a mobilisé près de 200 milliards de FCFA pour construire cet immeuble à Diamniadio, sur une superficie de 82 000 m², et l’a proposé gratuitement aux Nations unies », a déclaré Cheikh Bara Ndiaye.

Le parlementaire ajoute que l’ancien chef de l’État aurait également promis de prendre en charge les coûts d’entretien du bâtiment, estimés à environ 400 millions de FCFA par an. « Ce geste pourrait jouer en sa faveur dans cette compétition, car peu de ses concurrents ont posé un acte de cette envergure », soutient-il.

Toutefois, ce choix continue de diviser au Sénégal. À l’arrivée au pouvoir du tandem Diomaye–Sonko, le protocole initial conclu avec l’ONU a été renégocié. « Le Premier ministre Ousmane Sonko a indiqué aux responsables onusiens que l’État ne pouvait pas supporter seul les frais d’entretien. Finalement, un accord a été trouvé pour un partage des charges : 200 millions de FCFA pris en charge par l’ONU et 200 millions par l’État du Sénégal », a précisé Cheikh Bara Ndiaye.