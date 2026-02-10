UCAD : le campus social fermé, les étudiants sommés de libérer les lieux

On vient d’apprendre que le campus social de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar sera fermé ce mardi à partir de 12 heures « jusqu’à nouvel ordre », a annoncé la Direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) dans un communiqué.

Dans le document, le COUD invite les étudiants résidant sur le campus à « prendre tous leurs bagages », une décision qui marque un durcissement notable des mesures prises dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions.

Le communiqué, signé par le Directeur du COUD, Ndéné Mbodj, fait également état de la mise en place d’un « suivi psychologique » au profit des étudiants affectés par les récents événements, précisant que « les modalités seront communiquées ultérieurement ».

Par ailleurs, la Direction du COUD a exprimé sa compassion à la famille de l’étudiant Abdoulaye Ba, décédé la veille dans l’enceinte universitaire. Elle présente « ses condoléances à la famille du défunt » et appelle « au calme et au dialogue », dans un contexte où l’émotion reste vive au sein de la communauté estudiantine.