Un établissement de santé situé à Catane, en Sicile (Italie) a été jugé responsable de la mort d’un enfant sénégalais de six ans, peu après sa prise en charge par ses services en juin 2019. Après avoir été reconnue coupable et condamnée à payer 1,5 million d’euros (975 millions de francs CFA) à la famille du défunt, en première instance, la structure a vu le verdict confirmé en appel. «Les expertises médicales réalisées dans le cadre du procès ont mis en évidence de graves erreurs de diagnostic», reprend Les Échos, qui donne l’information.

Le journal poursuit : «Les médecins auraient omis de pratiquer des examens simples qui auraient permis de détecter une acidocétose diabétique, une complication sévère, mais généralement traitable si elle est identifiée à temps. Les experts ont estimé que les chances de survie de l’enfant auraient été supérieures à 99% avec une prise en charge adéquate.»

La victime avait été admise aux urgences de l’hôpital pour de «fortes douleurs abdominales et des vomissements. Après un examen jugé insuffisant, il avait été renvoyé à son domicile avec un diagnostic de probable infection virale, sans examens complémentaires», rembobine Les Échos. Son état s’aggravera quelques heures plus tard. Reconduit à l’hôpital, l’enfant sera pris en charge, mais de manière «limitée», selon le journal. Il décédera finalement.

Considérant que la responsabilité de la structure de santé est engagée, la famille du défunt a porté plainte. Elle a ainsi obtenu gain de cause.