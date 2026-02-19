CAN 2025 : des peines de trois mois à un an ferme contre 18 supporters sénégalais jugés à Rabat

Le verdict est tombé ce jeudi au Tribunal de grande instance de Rabat concernant les dix-huit supporters sénégalais poursuivis pour voies de fait en marge de la CAN 2025. Au terme d’une audience particulièrement tendue, la juridiction marocaine a prononcé des peines allant de trois mois à un an de prison ferme.

Dans un document officiel rendu public après l’audience, il est indiqué que « la situation des dix-huit supporters sénégalais poursuivis pour voies de fait a été examinée à l’issue des plaidoiries des différentes parties ».

Le juge a suivi les réquisitions du procureur du Roi, estimant les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés. La partie civile a, pour sa part, maintenu sa position en faveur d’une application rigoureuse de la loi. Selon le document, « le juge a suivi les réquisitions du procureur du Roi, estimant les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés », tandis que « la partie civile a réitéré ses demandes en faveur d’une application stricte de la loi ».

De son côté, la défense a tenté d’obtenir l’annulation des poursuites.

L’avocat des accusés a plaidé « la nullité des faits » et a sollicité « la clémence du tribunal » en mettant en avant les circonstances entourant l’affaire.

Après près de trois heures de délibération, le tribunal a rendu une décision jugée sévère par les proches des supporters concernés. Il ressort du verdict que « des peines de trois mois, six mois et un an de prison ferme ont été prononcées, en fonction du niveau d’implication retenu contre chacun ».

L’annonce de la sentence a provoqué une vive émotion dans la salle d’audience. L’atmosphère est rapidement devenue électrique, les détenus peinant à contenir leur détresse. Toujours selon les informations communiquées, « l’annonce du verdict a suscité une vive émotion dans la salle d’audience » et « l’un des détenus a été victime d’un malaise nécessitant une prise en charge médicale ».

Cette affaire suscite une forte réaction au sein de l’opinion publique sénégalaise, notamment dans les milieux sportifs, où l’on redoute un impact négatif sur l’image des supporters sénégalais à l’international.

Le document est signé par Bacary Cissé, président de la Commission communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF), qui souligne la gravité de la situation et appelle au calme et au respect des décisions judiciaires.