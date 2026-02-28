Frappes contre l’Iran: le détroit d’Ormuz «de facto fermé», « Hausse des prix » à venir

L’Iran, qui est l’un des principaux producteurs de pétrole de l’Opep fait face à des sanctions occidentales qui freinent ses exportations. Mais Téhéran pourrait influer sur le cours du baril en entravant le trafic maritime… Pour Olivier Appert, conseiller en énergie de l’Institut français des relations internationales (Ifri), « l’Iran peut parfaitement bloquer le détroit d’Ormuz par où transite 20% de la production pétrolière mondiale et aussi 25% de la production de gaz naturel liquéfié dans le monde. L’Iran peut aussi s’en prendre à des installations pétrolières ou gazières des pays voisins, notamment à Bahreïn et en Arabie saoudite, voire au Qatar. »

« Hausse des prix » à venir

Conséquence : le prix du baril pourrait augmenter avec des répercussions pour les automobilistes, notamment en Europe : « Le prix à la pompe aujourd’hui reflète le prix des approvisionnements d’il y a deux à trois mois. Ceci étant, on risque bien vite d’être confronté à une hausse des prix à la pompe dans les semaines qui viennent », signale encore Olivier Appert. La situation pourrait parallèlement fragiliser l’économie chinoise, qui importe près de deux millions de barils iraniens par jour.

Pour l’heure, le ministère américain des Transports appelle les navires commerciaux à « rester à l’écart » du Golfe en raison « d’importantes activités militaires » dans la région après les frappes de ce samedi, rapporte l’AFP. Dans une notice publiée sur son site, le ministère demande aussi à « tous les navires commerciaux » liés aux États-Unis de « maintenir une distance de 30 milles nautiques par rapport aux navires militaires américains afin de réduire le risque d’être pris pour une menace. »

Les navires liés aux États-Unis ou à Israël doivent se méfier

Outre le Golfe, sont mentionnés le détroit d’Ormuz, le golfe d’Oman et la mer d’Arabie. Plus tôt dans la journée, un responsable de l’une des principales associations d’armateurs dans le monde (Bimco) avait averti que « les navires ayant des liens commerciaux avec des intérêts américains ou israéliens sont plus susceptibles d’être ciblés ». Enfin, la Force navale de l’UE présente dans la région a confirmé que les Gardiens préviennent les navires de la fermeture du détroit d’Ormuz.