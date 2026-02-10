La sortie de Me Abdoulaye Tall, député et avocat, membre du parti PASTEF, suite à la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba à l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, suscite de vives critiques sur les réseaux sociaux.

Dans une publication diffusée sur sa page Facebook, Me Abdoulaye Tall a condamné les violences survenues au sein de l’Ucad et a appelé au retrait immédiat des forces de l’ordre de l’espace universitaire. « Je condamne avec la plus grande fermeté les violences à l’Ucad. Les forces de l’ordre doivent se retirer de l’espace universitaire », a-t-il écrit. Cette réaction intervient après le décès tragique d’Abdoulaye Ba, étudiant en médecine dentaire, lors de confrontations avec les forces de sécurité sur le campus, dans le cadre de tensions liées à la fermeture des restaurants universitaires du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (Coud).

Cependant, de nombreux internautes ont jugé cette prise de position tardive. Dans les commentaires publiés sur le réseau social, certains ont exprimé leur mécontentement en soulignant que la réaction du député était survenue « après la mort » de l’étudiant. « Il a réagi trop tard », « c’est comme un médecin après la mort », ou encore « fallait se prononcer avant que le pire ne se produise », peut-on lire dans plusieurs messages. Face à la multiplication des critiques et des réactions hostiles, Me Abdoulaye Tall a finalement désactivé la section des commentaires sur sa publication, interrompant ainsi les échanges avec les internautes.