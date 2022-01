Société: Focus sur le discours à la nation du Président Macky Sall

Le président Macky Sall a fait face aux Sénégalais pour une séance d’explication. Au seuil de ce nouvel an, il a, au cours de son adresse à la nation, dit toute sa satisfaction sur le bilan de ses années au pouvoir. Dans le lot de ces réalisations, il y a des ouvrages livrés durant l’année, et ceux qui sont en cours de finition.

Cependant, l’opinion trouvant qu’il est entrain de faire de une pré campagne en étalant ses réalisations, lui a rappelé les urgences de l’heure: le manque de sécurité, les tares de la justice et la faim galopante qui ruine les espoirs. Pour les populations, le chef de l’Etat devait faire focus sur les manquements de son régime et redonner confiance aux ménages.

Cependant l’opinion qui ne semble pas séduite par le bilan du chef de l’Etat lui reproche, aussi, de n’avoir pas parlé du contrat de Suez qui fait vivre un calvaire á la population sénégalaise. Non seulement, on remarque la rareté de l’eau potable mais la qualité de cette eau n’est pas au rendez-vous. Avec des factures très chères. L’autre aspect qu’il a omis de parler est aussi celui de l’éducation; en 2022 on parle encore des abris provisoires au Sénégal.

Il n’a parlé de la santé que par rapport aux efforts consentis pour la lutte contre le Corona virus, alors que l’on s’attendait á l’amélioration des conditions d’admission et le coût des soins. Même les handicapés lui reprochent de ne pas tenir compte de leurs conditions et que la condition d’égalité des chances manque de transparence. Une liste des maux qui n’est pas exhaustive, car plusieurs secteurs sont laissés en rade en ce moment alors que le pays file vers des élections.