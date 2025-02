Sécurité dans la lutte : Blaise Da Silva interpelle l’État pour des mesures urgentes

Invité de l’émission Survol sur Kewoulo, Blaise Dasilva du mouvement “Nittu DEGG” , figure engagée et défenseur de la transparence dans le monde , a interpellé les autorités sénégalaises sur la nécessité de renforcer la sécurité autour des combats de lutte.

Il a souligné l’importance d’un dispositif sécuritaire renforcé, tant avant, pendant qu’après les combats, afin de prévenir les vols, les agressions et les actes de violence qui peuvent survenir dans et aux abords des arènes. À cet effet, il a plaidé pour le déploiement d’un plus grand nombre d’agents des forces de l’ordre, garantissant ainsi un meilleur encadrement du public et des lutteurs.

Blaise Da Silva a également insisté sur la responsabilité de l’État et des organisateurs dans l’instauration d’un environnement sécurisé, permettant aux amateurs de lutte de vivre leur passion sans crainte, et aux acteurs de la discipline d’évoluer dans des conditions optimales.

Son appel s’inscrit dans une dynamique de professionnalisation et de structuration du monde de la lutte sénégalaise, un sport emblématique qui mérite une organisation rigoureuse et une sécurité à la hauteur de son engouement populaire.