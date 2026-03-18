Le rappeur du groupe Keur Gui, Kilifeu, a été démis de ses fonctions de président du Conseil d’administration du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, à l’issue du Conseil des ministres tenu ce mercredi.

Selon le communiqué ayant sanctionné ladite réunion, il est remplacé à ce poste par Monsieur Ousmane Sane, diplômé en informatique de gestion.

Le texte précise que cette nomination intervient en remplacement de Monsieur Landing Mbessane Seck, plus connu sous son nom d’artiste Kilifeu.