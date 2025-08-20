Nécrologie : Fanta Sall, ancienne députée, n’est plus

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Madame Fanta Sall, ancienne députée à l’Assemblée nationale du Sénégal. Elle s’est éteinte en ce jour , Fanta Sall était une figure incontournable de la scène politique sénégalaise. Elle a siégé à l’hémicycle où elle a marqué de son empreinte les travaux parlementaires.

La nouvelle de son décès a provoqué une vive émotion dans la classe politique et au sein de la population. De nombreux hommages commencent à affluer, saluant la mémoire d’une femme de conviction, dévouée et passionnée par le développement du Sénégal.

La rédaction de Kewoulo présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches, à ses anciens collègues députés et à tous ceux qui l’ont connue et estimée.

Paix à son âme.