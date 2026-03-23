Nécrologie : Décès d’Alé Lô, ancien vice-président de l’Assemblée nationale

L’ancien député et ex-vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Hadj Aly Lô, plus connu sous le nom d’Alé Lô, s’est éteint ce dimanche 22 mars 2026 à Dakar, à l’âge de 77 ans. Né le 31 décembre 1948 à Taïba Ndiaye, il a également exercé les fonctions de président de communauté rural (PCR) puis de maire de cette commune de la région de Thiès.

Personnalité respectée de la scène politique sénégalaise, Alé Lô laisse le souvenir d’un homme de foi, modeste et profondément attaché au développement local. Ses obsèques auront lieu ce lundi 23 mars : la levée du corps est prévue à 10h30 à l’Hôpital Principal de Dakar, suivie des prières mortuaires à la mosquée Serigne Babacar Sy de Tivaouane, avant son inhumation à Taïba Ndiaye.