Théodore Adrien Sarr à Bougane Gueye Dany: «sauvons le Sénégal en nous appuyant sur nos valeurs morales et spirituelles»

Ce mercredi 09 novembre 2022, le leader de la coalition «Geum Sa Bopp», Bougane Guèye Dany a été reçu en audience par le grand archevêque de Dakar, Théodore Adrien Sarr. En compagnie d’une forte délégation, le leader politique n’a pas manqué d’ échanger sur les actualités du pays, de son programme ainsi que sa candidature aux présidentielles 2024.

Un long et fructueux entretien fut effectué entre les membres de la coalition Geum Sa Bopp et l’archevêque de Dakar. Suite à ces échanges, l’archevêque de Dakar a avancé ces mots qui suivent à la délégation: «Sauvons le Sénégal en nous appuyant sur nos valeurs morales et spirituelles» Enfin, monseigneur Théodore Adrien Sarr a loué les actions et l’engagement citoyen du leader Bougane Gueye en le félicitant pour son engagement face au développement du pays.