SENTER.SA: Cheikh Diop, maire de Pikine Ouest, nommé PCA

Le maire de Pikine Ouest, Cheikh Diop, ingénieur en électromécanique, a été nommé Président du Conseil d’administration de la Société nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional (SENTER.SA). Il succède à Oumar Ba .

Cette nomination a été officialisée ce jeudi à l’issue du Conseil des ministres, présidé par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ingénieur de formation, le nouveau PCA est reconnu pour son expertise technique et son engagement dans la gestion des affaires publiques locales.